أباظة يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف التدخل التركي في ليبيا

أكد وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري أحمد أباظة أن ما كشفت عنه بعض وسائل الإعلام عن وصول دفعة جديدة تتضمن مئة وعشرين مسلحا سوريا إلى تركيا تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا هو دليل قاطع على استمرار سياسيات النظام التركي الإرهابي داخل الأراضي الليبية من عمليات إرهابية وإجرامية.

أباظة طالب في بيان له المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل وقف النظام التركي الإرهابي لعملياته الإرهابية داخل الأراضي الليبية، مناشدا الشعب الليبي وجميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا الوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطني لمواجهة أطماع أردوغان في السيطرة على النفط ومقدرات الشعب الليبي.

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