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«اللواء أحمد المسماري»: مليشيات «السراج» لم تحترم أي دعوة دولية لوقف القتال

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، إن تركيا لم تحترم أي دعوة أممية لوقف القتال في ليبيا، ولم تحترم حتى شهر رمضان المبارك الذي لم نقم خلاله بأي موقع من المواقع إحتراماً للشهر الكريم.

أضاف “المسماري” في مداخلة مع قناة “الغد العربي” اليوم الأربعاء: “أعلنا وقف إطلاق النار أول رمضان من طرفنا، لكن التكفيريين التابعين لفائز السراج، رفضوها، وقاموا بمهاجمة القوات المسلحة، ولم ينصاعوا إلى أي دعوات دولية، وموقفنا واضح منذ مطلع الشهر الكريم”

وتابع “المسماري”سبق أن دعونا إلى هدنة، ومواقفنا طيلة شهر رمضان كانت دفاعية، إحتراماً للشهر الكريم، لكن الطرف الآخر الذي يؤتمر بأوامر رجب أردوغان لم يلتزم بدوره، بل إن السراج نفسه أصدر بياناً أعلن فيه رفض الهدنة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • حمار منك ليه,, اين صاحب العبارة المتشنجة “اردوغان اغبى اغبياء,, الخ” و”جهاد النكاح,,” بالموقع.

    ليفسر لنا, ولا يقول “كيوت واحترام هدن” هفتر بتاعك كان الطرف الذي يرفض الهدن
    والأن يتراجها من شدة الضربات.

    الاصابعة-ترهونة-سرت. جاري التحميل وتدمير كل منظومات الدفاع واستباحة سماءها

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