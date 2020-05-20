قنونو يعلن استهداف 6 منظومات دفاع جوي «بانتسير» منذ فجر اليوم

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، الأربعاء، تدمير سلاح الجو «منظومة دفاع جوي روسية بانتسير»، لافتًا إلى أنها الثانية في الوشكة منذ صباح اليوم.

وقال قنونو إن «قواتنا نجحت في استهداف ست منظومات دفاع جوي روسية بانتسير منذ فجر اليوم، ثلاثة في ترهونة واثنان في الوشكة وواحدة في سوق الأحد»، وذلك حسب تصريحات نقلتها صفحة عملية «بركان الغضب» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.



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