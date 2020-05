بيان داعم لقوات الشعب المسلح ورافض لــ”ساعات الصفر” والهدنة الوهمية والإملاءات الخارجية

أصدرت قوات الشعب المسلح وأبناء القبائل، اليوم الأربعاء، بيانا أكدوا فيه أن المعركة التي يخوضونها هي من أجل مستقبل أبناء الوطن وضد المستعمر وما وصفوها بالعصابات والميليشيات المتطرفة.

وأوضح البيان أن قوات الشعب المسلح وأبناء القبائل هم من يقررون متى يتوقف القتال أو يستمر، لأنهم ليسوا مرتزقة

أو عملاء ولا يسيرون بأمر المخابارت من الخارج ولا يهدفون لتحقيق مصالح شخصية ولا يعقدون

الصفقات السياسية على حساب البلاد والشعب.

وأردف البيان بالتأكيد على رفض ما وصفها بساعات الصفر وساعات الهدنة

الوهمية والتفويضات السياسية لان قوات الشعب المسلح ترفض أي تعليمات من الخارج ولا

تؤمن إلا بالبقاء على أرض المعركة ولا تفوِّض أشخاصا لا يعلمون حتى مجريات المعارك

على الأرض.

وأضاف البيان أن القادة الفعليين والحقيقيين لمعركة الوطن هم الذين

يتواجدون في الميدان وليس من يعيش حياة الملذات والترف ويقطن على بعد آلاف

الكيلومترات عن جبهات القتال، ويعقد الصفقات التجارية والسياسية ويتاجر بدماء

البسطاء بعيدا عن معركة الوطن الواجبة بسحب تعبير البيان.

وشددت قوات الشعب المسلح وأبناء القبائل في بيانهم على أنهم لا يتبعون قيادة

افتراضية لم تسمع بسقوط غريان في يد من وصفتها بالميليشيات إلا بعد ثلاثة أيام،

ولا بسقوط قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” إلا اليوم، ولم تزر محاور القتال

المشتعلة منذ ما يقارب من عام ونصف، مؤكدين أن مايحدث من انسحابات وهدنات عسكرية ليست بتكتيكات

كما يدعون بل هي أوامر واجبة التنفيذ من وراء البحار.

وتابع البيان أن المجتمع الدولي كان سببا في ما تعانيه ليبيا منذ عشر سنوات

من خلال قراراته التي صدرت عام 2011 على أسس باطلة وأكاذيب أدت إلى حظر جوي وتدخل

40 دولة وفرض عقوبات على النظام الجماهيري، لا زالت آثارها سائرة حتى على الأطفال

والعجائز، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يقف موقف المتفرج بل المشارك في ماساة ليبيا

ولم يصدر منهم إلا بيانات الشجب والاستنكار.

وأكد البيان على تمسك قوات الشعب بتحرير البلاد مما وصفها بالعصابات والعملاء

وسياسة الارتهان للخارج معربا عن تأييده للمبادرة التي تصنع الحل الجذري في ليبيا وتحقق

المصالحة الوطنية الحقيقية، لافتا إلى أنه في حالة عدم التفاف جميع الأطراف حول

هذه المبادرة فلن يكون أمام قوات الشعب المسلح وأبناء القبائل سوى القتال الذي لم

يعد لهم خيار سواه بعد أن باتت أرضهم محتلة وأبنائهم في السجون وهناك مئات الآلاف

من المهجرين من الشعب الليبي الذي وقع الظلم عليه بإقفال مصدر عيشه وانقطاع

الكهرباء عنه وانهيار الاقتصاد ونهب الثروات مما أسماهم البيان القطط السمان

لفبراير مشددا على أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره ولا بد من محاربته.

واختتم قوات الشعب وأبناء القبائل بيانهم بالتأكيد على أن الحرب والاقتتال

سيستمران ما لم يطبق حد عادل وتقام دولة بالجميع وللجميع في ليبيا بحسب تعبيره.

The post بيان داعم لقوات الشعب المسلح ورافض لــ”ساعات الصفر” والهدنة الوهمية والإملاءات الخارجية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24