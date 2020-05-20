«الوطنية لحقوق الإنسان»: يجب إحترام وقف إطلاق النار حتى لا تتفاقم أوضاع المواطنين

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن ترحيبها بجميع جهود التهدئه ووقف إطلاق النار وإنهاء القتال والنزاعات المسلحة وخفض التصعيد بمناطق النزاع والتوثر في طرابلس ومناطق غرب البلاد.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، في بيان، اليوم الأربعاء، من مغبة إستمرار التصعيد العسكري في طرابلس ومناطق غرب البلاد ، والذي ما من شأنه أن يسهم في مفاقمة الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيون، وينذر بعواقب وخيمة وكارثية على سلامة وأمن وحياة الأبرياء في جميع مناطق النزاع والتوثر ، وقد يؤدي إستمرار عدم وقف إطلاق النار في مناطق النزاع والتوثر مع إستمرار التصعيد العسكري المتبادل بين الفترة والاخري ، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد العسكري وتوسع دائرة العنف والاقتتال .

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع أطراف النزاع المسلح بطرابلس بالامتثال الفوري والكامل للدعوات المحلية والنداءات الإقليمية والدولية والأممية والأفريقية والعربية الداعية إلى وقف إطلاق النار والتهدئة والعودة إلى العملية السياسية والحل السياسي للأزمة الليبية ، حيث يشكل وقف إطلاق النار والتهدئة عنصرًا أساسيًا لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المتضررة من النزاع المسلح ، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيون الأبرياء جراء الحرب .

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، الأطراف التي شاركت في مؤتمر برلين إلى الإلتزام بالتعهدات التي قُطعت، وأبرزها الامتناع عن أي تدخل أجنبي في الصراع المسلح أو في شؤون ليبيا الداخلية، والالتزام بحظر التسليح ، وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على اهمية الإلتزام الكامل بما جاء في نص القرار رقم 2510 الخاص بوقف إطلاق النار في ليبيا الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمضاعفة جهودها إزاء الضغط على طرفى النزاع المسلح بشأن الامثتال الكامل لدعوات وقف إطلاق النار والتهدئة وإخلاء مناطق النزاع والتوثر بجنوب وجنوب غرب طرابلس من جميع المظاهر المسلحة و ضمان حق عودة للنازحين والمهجرين إلى مناطقهم ومنازلهم ، وذلك تأسيسا على نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 كأحد مخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية ، والذي عقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 3. 2. 2020 م، وما تمخضت عنه من مخرجات ونتائج، وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أهمية تبني مسودة مشروع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمخض عن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والتهدئة .