الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من مغبة استمرار التصعيد العسكري على الأزمة الإنسانية في طرابلس

حذرت اللجنة

الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الأربعاء، من مغبة استمرار التصعيد العسكري

في طرابلس وغرب ليبيا وتداعياته على الأزمة الإنسانية التي يمر بها السكان

المدنيون.

وعبرت اللجنة في

بيان لها عن ترحيبها بجميع جهود التهدئة ووقف إطلاق النار وإنهاء القتال والنزاعات

المسلحة وخفض التصعيد بمناطق النزاع والتوتر في طرابلس ومناطق غرب البلاد.

وأوضح البيان أن التصعيد العسكرية من شأنه أن يسهم في مفاقمة الأزمة والمعاناة

الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيون، وينذر بعواقب وخيمة وكارثية على سلامة

وأمن وحياة الأبرياء في جميع مناطق النزاع والتوتر ، وقد يؤدي استمرار عدم وقف

إطلاق النار في مناطق النزاع والتصعيد العسكري المتبادل بين الوقت والآخر إلى مزيد

من التصعيد العسكري وتوسع دائرة العنف والاقتتال.

وطالبت اللجنة ، جميع أطراف النزاع المسلح بطرابلس

بالامتثال الفوري والكامل للدعوات المحلية والنداءات الإقليمية والدولية والأممية

والأفريقية والعربية الداعية إلى وقف إطلاق النار والتهدئة والعودة إلى العملية

السياسية والحل السياسي للأزمة الليبية ، معتبرة أن وقف إطلاق النار والتهدئة عنصرًا

أساسيًا لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المتضررة من النزاع المسلح

، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيون الأبرياء

جراء الحرب

.

ودعت اللجنة

الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، الأطراف التي شاركت في مؤتمر برلين إلى الإلتزام

بالتعهدات التي قُطعت، وأبرزها الامتناع عن أي تدخل أجنبي في الصراع المسلح أو في

شؤون ليبيا الداخلية، والالتزام بحظر التسليح ، مؤكدة على اهمية الإلتزام الكامل

بما جاء في نص القرار رقم 2510 الخاص بوقف إطلاق النار في ليبيا الصادر عن مجلس

الأمن الدولي.

كما طالبت اللجنة ، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

بمضاعفة جهودها والضغط على طرفى النزاع المسلح للامتثال الكامل لدعوات وقف إطلاق

النار والتهدئة وإخلاء مناطق النزاع والتوتر بجنوب وجنوب غرب طرابلس من جميع

المظاهر المسلحة و ضمان حق عودة للنازحين والمهجرين إلى مناطقهم ومنازلهم ، وذلك

تأسيسا على نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 كأحد مخرجات مؤتمر برلين

بشأن الأزمة الليبية ، وما تمخضت عنه من مخرجات ونتائج، مؤكدة على أهمية تبني

مسودة مشروع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمخض عن اجتماعات اللجنة العسكرية

المشتركة 5+5 ، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والتهدئة .

The post الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من مغبة استمرار التصعيد العسكري على الأزمة الإنسانية في طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24