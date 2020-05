أكد آمر محور عين زارة فوزي المنصوري اليوم الأربعاء، أن ما يقوم به الجيش

هو إعادة تمركز لقواته استعدادا لاستئناف القتال من جديد.

ونفى المنصوري في تصريح صحفي صدور أي أوامر للجيش بالانسحاب من العاصمة

طرابلس.

وأضاف أن الجيش مستمر في قتال من وصفهم بالمرتزقة والإرهابيين الدعومين من

تركيا حتى هزيمتهم، مؤكداً أن جميع منتسبي

الجيش يتمتعون بروح معنوية عالية.

The post المنصوري: ما يحدث هو إعادة تمركز ولم نتلق أوامر بالانسحاب من طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24