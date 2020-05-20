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أردوغان يترأس اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى حول ليبيا

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، اجتماعًا أمنيًا في مدينة إسطنبول، بحضور نائبه فؤاد أوقطاي، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر.

 كما حضر الاجتماعي كل من رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوتشوكاكيوز، والبحرية عدنان أوزبال، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وبحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بحث الاجتماع بالتفصيل التطورات الإقليمية المتعلقة بأمن تركيا على رأسها الأوضاع في ليبيا سوريا والعراق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ما علاقة هذا المعتوه بليبيا لولا العميلة فائزة بنت مصطفى التركى السراج زوجة اردوغان غير الشرعية في سبيل أن يحكم ليبيا صوريا وشكليا فقط مستعد يبيع كل شىء هذا التافه المدعو فائزة السراج الخالية من أوصاف الرجولة ولكن جميع أوصاف الخيانة والغدر بالوطن والندالة والنجاسة متوفرة فى بنت السراج الفاسدة وهذا هو السبب فى اختيار الدوائر الغربية لها بنت السراج فلا كفاءة ولا مقدرة سوى الانبطاح والانصياع للأوامر التى تصب فى غير مصلحة الوطن .
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