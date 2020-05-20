تأييد أميركي لـ”النداء الأفريقي” لوقف القتال في ليبيا

أيدت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، نداء الاتحاد الأفريقي للجهات الليبية لوضع مصلحة بلادهم فوق كل الاعتبارات الأخرى ومراعاة وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للسماح بإعادة إطلاق حوار ليبي موحد، بعيدًا عن التدخل الخارجي.

وكانت مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا، أصدرت الثلاثاء، بيانا، عبّرت فيه عن قلقها إزاء الجمود السياسي في ليبيا، والتدهور الخطير للحالة الأمنية في البلد واستمرار القتال بين المتحاربين على حساب الطموحات المشروعة للشعب الليبي. وكررت مجموعة الاتصال تضامنها الكامل مع الشعب الليبي، وأكدت من جديد التزامها بوحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية والحفاظ على مواردها الطبيعية لمنفعة الليبيين وحدهم.

ودعت مجموعة الاتصال جميع أطراف النزاع إلى الامتثال للالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع جميع هذه الأعمال ووضع حد لها على الفور، وكررت مجموعة الاتصال دعمها لمخرجات مؤتمر برلين.

وجدد فريق الاتصال إدانته الشديدة لاستمرار التدخل الأجنبي في ليبيا، ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته من أجل الاحترام الصارم لحظر الأسلحة وإنهاء التدخل الخارجي وفرض وقف فوري لإطلاق النار على المتحاربين، ودعت مجموعة الاتصال الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا إلى الكف عن ذلك.

وناشد البيان الجهات الليبية أن تضع مصلحة بلدها فوق كل الاعتبارات الأخرى، وأن تلتزم بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار من أجل السماح بإعادة إطلاق الحوار الليبي الليبي الموحد بحرية من أي تدخل خارجي، وتعزيز المصالحة الوطنية من أجل اتفاق سياسي دائم في ليبيا.

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