أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا على الحاجة الماسة لوقف التصعيد في ليبيا

وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن الرئيسين ناقشا خلال

الاتصال الهاتفي أسباب القلق من التدخل الأجنبي المتزايد في ليبيا

