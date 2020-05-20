ترامب وماكرون يتفقان على معالجة التوترات في ليبيا

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، على ضرورة الحد من التوترات في ليبيا بأقرب وقت ممكن.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس ترامب بحث خلال اتصال هاتفي مع ماكرون، التوترات المتزايدة في ليبيا، وعبّر الزعيمان عن قلقهما بشأن تدهور الوضع في ليبيا، واتفقا على ضرورة معالجة التوتر على الفور.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الزعيمين ناقشا حالة الاقتصاد العالمي والخطوات المتخذة لتخفيف التدابير المتخذة لمكافحة تفشي مرض “كوفيد 19”.

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