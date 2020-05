اليونيسيف تتصدق بثلاجات على أهالي عددا من مدن جنوب ليبيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة ” اليونسيف”

عن تصدقها، على أهالي مدن جنوب ليبيا بعشرة ثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، أنها تهدف لتعزيز برنامج تطعيم الأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا

ولضمان ما أسمته جودة تخزين اللقاحات في المناطق المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت أن الثلاجات سيتم توزيعها على المرافق الصحية في سبها

وأوباري ومرزق والكفرة والشويرف، مشيرة إلى أنه سيستفيد منها حوالي 20,000 من الأطفال

الذين تقل أعمارهم عن عامين من برنامج اللقاحات المعزز في هذه المدن من الأجزاء الجنوبية

لليبيا.

وبينت المنظمة أن الثلاجات سلسة التبريد جاءت من خلال الدعم

المقدم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وحكومة فرنسا واللجنة الوطنية الإيطالية لليونيسف.

