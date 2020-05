لجنة مجابهة كورونا بالمرج تعلن خروج دفعة جديدة من الحجر الصحي

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا في بلدية المرج، الأربعاء،

عن خروج المجموعة الثالثة من المواطنين الخاضعين للحجر الصحي، بعد إتمام المدة المقررة

للتأكد من خلوهم من الفيروس، وهى 14 يوماً .

وأوضحت الغرفة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، إن المجموعة وعددهم (3) أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة وثبت

خلوهم من فيروس كورونا.

