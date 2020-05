صحة المؤقتة تبدأ حصر المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها لصالح الوزارة

أعلنت وزارة

الصحة في الحكومة المؤقتة اليوم الأربعاء، بدء حصر المشاريع الماذون بالتعاقد معها

لصالح الوزارة.

وأوضحت الوزارة

في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أنها بدأت تشكيل لجنة لحصر

ومراجعة وتدقيق جميع المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها لصالح عدد من الجهات

العامة، بناءً علي قرار مجلس الوزراء بالحكومة

الليبية، رقم “62” لسنة 2020 م .

واضافت أن وكيل

وزارة الصحة للشؤون الفنية نوري الورفلي قام مع مدير ادارة المشروعات بالوزارة سالم

الجبالي ومدير ادارة المالية عبدالله الفيتوري بتنفيذ تعليمات وزير الصحة سعد عقوب

بشأن حصر المشاريع الصحية المأذون بالتعاقد لتنفيذها لصالح وزارة الصحة.

وبدأت اللجنة

المكلفة اعمالها بحصر ومراجعة وتدقيق جميع المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها

لصالح وزارة الصحة ، بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء خلال الفترة من عام 2014

م وحتى 30 أبريل 2020 م، مع تصنيف المشاريع حسب نسب إنجازها أي “منتهية أو جارية

أو متعثرة أو لم يُباشر العمل بها”، مع بيان وضعها المالي وما تم سداده من

مستخلصاتها المالية.

