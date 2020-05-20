اخبار ليبيا الان

“ويليامز”  تحذر من “حرب بالوكالة” بعد سيطرة مليشيات الوفاق على قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذرت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، من أن سيطرة “قوات حكومة السراج” التي يترأسها فائز السراج على قاعدة الوطية غربي البلاد قد تؤدي إلى تصعيد ونشوب حرب بالوكالة في المنطقة.

وفي إفادة لها أمس الثلاثاء وفقاً لما نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت ويليامز، إن السيطرة على القاعدة الجوية الاستراتيجية قد يؤدي لتصاعد القتال بما يحوّل الصراع في ليبيا إلى حرب بالوكالة بشكل بحت،متابعة، لاحظنا تورطا مباشرا لعناصر أجنبية في تلك العملية كما كان الحال في أكثر من مناسبة .

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك