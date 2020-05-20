“ويليامز”  تحذر من “حرب بالوكالة” بعد سيطرة مليشيات الوفاق على قاعدة الوطية

حذرت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، من أن سيطرة “قوات حكومة السراج” التي يترأسها فائز السراج على قاعدة الوطية غربي البلاد قد تؤدي إلى تصعيد ونشوب حرب بالوكالة في المنطقة.

وفي إفادة لها أمس الثلاثاء وفقاً لما نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت ويليامز، إن السيطرة على القاعدة الجوية الاستراتيجية قد يؤدي لتصاعد القتال بما يحوّل الصراع في ليبيا إلى حرب بالوكالة بشكل بحت،متابعة، لاحظنا تورطا مباشرا لعناصر أجنبية في تلك العملية كما كان الحال في أكثر من مناسبة .