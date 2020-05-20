زوجة ‘شوغالي’ تتبرع بمساعدات طبية إلى ليبيا

قدمت ناتاليا شوغالي، زوجة الباحث الروسي ماكسيم شوغالي، المحتجز في طرابلس، مساعدات طبية إلى الحكومة الليبية في بنغازي، تضمنت أجهزة تنفس صناعي، في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، بحسب ما أوردت وكالة “سبوتينك” الروسية.

وقالت ناتالي، في رسالتها: “مرحبا، اسمي ناتاليا شوغالي، أنا زوجة مكسيم شوغالي، عالم الاجتماع الروسي الذي اختطفه الإرهابيون في طرابلس. حدث هذا بالضبط قبل عام، في 17 مايو 2019، أريد اليوم تسليم 40 جهاز تنفس صناعي إلى نساء وأطفال ليبيا لإنقاذهم من فيروس كورونا. تم جمع هذه الأموال بعد بيع حقوق فيلم “شوغالي”، الذي يحكي عن مصير زوجي”.