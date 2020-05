نغيسو يدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا

دعا رئيس جمهورية الكونغو، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد

الأفريقي بشأن ليبيا، دنيس ساسو نغيسو، أطراف الصراع في ليبيا لوقف إطلاق النار والدخول

في هدنة إنسانية من أجل إنقاذ وحماية المدنيين.

وأكد نغيسو على أن الهدنة من شأنها تسهيل رعاية المهاجرين

الذين يعيشون في وضع حرج، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم مساعدة كبيرة لدعم جهود الليبيين

في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو عُقد، مساء أمس الثلاثاء،

بحضور رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، ورئيس

مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، ومفوض السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي،

إسماعيل شرقي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة

لدى الاتحاد الأفريقي، حنا تيتيه.

