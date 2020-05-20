أردوغان يعقد اجتماعا حول ليبيا مع كبار المسوؤلين الأمنيين 

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، اجتماعًا أمنيًا في مدينة إسطنبول، بحضور نائبه فؤاد أوقطاي، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وذلك في الوقت الذي بزداد فيه نقل المرتزقة السوريين من مطارات تركية إلى ليبيا لدعم المليشيات.

وحضر الاجتماع كل من رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوتشوكاكيوز، والبحرية عدنان أوزبال، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وبحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بحث الاجتماع بالتفصيل التطورات الإقليمية المتعلقة بأمن تركيا على رأسها الأوضاع في ليبيا سوريا والعراق.