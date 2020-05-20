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الجزائر تدعو للحوار والمصالحة للحفاظ على وحدة ليبيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_الجزائر

جددت الجزائر دعوتها لكل الفاعلين الليبيين بضرورة انتهاج سبيل الحوار والـمصالحة الوطنية كبديل وحيد للحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، والابتعاد عن شبح الانقسام والعنف والاقتتال بين الأشقاء.

وأعرب رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، خلال مشاركته بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع مجموعة دول الاتصال حول ليبيا، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، أعرب عن عزم الجزائر على الاستمرار في بذل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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