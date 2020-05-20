الغرياني: قطر تريد لنا الاستقرار وينبغي إعطاء تركيا أسبقية في النفط والغاز

بوابة إفريقيا الإخبارية – سامر أبووردة |

20 May, 2020

وجه المفتي المعزول الصادق الغرياني التحية لما وصفها بـ “الدول الصديقة” لحكومة الوفاق، مشيرا إلى قطر وتركيا.

وقال الصادق الغرياني، في لقاء تلفزيوني عبر قناة “التناصح” الأربعاء، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”: “أحيي قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعبا، فقد كانت منذ قيام الثورة المباركة داعمة للشعب الليبي، موقفها واضح تريد الاستقرار وجمع الفرقاء والإصلاح، وتسعى لذلك بصدق”

وتابع: “جزاها الله خيراً فقد وفّت وكفّت، نسأل الله أن يكافئها عما قدمت لنا ويجزيها خير الجزاء”

وأكمل المفتي المعزول: “أحيي وأشكر دولة تركيا الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا، وخاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون الأمني مع حكومة الوفاق، والتي كانت خطوة موفقة لكنها جاءت متأخرة”

واستطرد الغرياني: “الرئيس التركي جزاه الله خيراً، قام بما تتطلبه هذه الاتفاقية خير قيام، وتحمل في ذلك العناء والعداء ومواجهة من الداخل والخارج، من المعارضة التي سلطت سهامها عليه”

وواصل: “لكن أردوغان رجل دولة يعرف ما يريد، لم يبال ولم يأبه، وعلم أن مصلحة تركيا في نُصرة قضايا الحق أينما كانت، ولذلك انبرى للقضية الليبية بكل ما يملك، وكان يتنقل بين العواصم دعماً للقضية الليبية”

وأضاف المفتي المعزول: “أعطى الرئيس التركي للاتفاقية الشرعية القانونية وسجلها في الأمم المتحدة، وصار لا يبال بأي دولة، وأرسل الجنود والطائرات والأسلحة علنا، لأنه يدعم حكومة شرعية معترف بها”

وزاد: “يجب علينا أن نقف مع تركيا كما وقفت معنا، ونتعامل بإيجابية مع البنود الأخرى للاتفاقية، وينبغي أن تكون لها الأسبقية في علاقاتنا الاقتصادية وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز، فهي أولى من أي دولة أخرى”، بحسب قوله.