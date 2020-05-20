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ليبيا على طاولة اجتماع أمني تركي برئاسة أردوغان

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث اجتماع أمني تركي عُقد الأربعاء، في مدينة إسطنبول، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الملف الليبي.

ونقلت وكالة الأناضول عن الرئاسة التركية، أن الاجتماع الذي عُقد في قصر “هوبر”، استغرق 3 ساعات، ناقش “بالتفصيل التطورات الإقليمية المتعلقة بأمن تركيا على رأسها الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا”.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع عُقد بحضور نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ومسؤولين آخرين.

يشار إلى أن تركيا تعتبر أكبر داعم لحكومة الوفاق، وعملت على مدار الأشهر الماضية على إمدادها بمختلف أنواع الأسلحة بينها طائرات مُسيّرة، إضافة إلى مرتزقة سوريين ليقاتلوا قوات الجيش الوطني في تخوم طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • سكان طرابلس كالخرراف المساقه الى مذبحها بكل هدوء . الخونه بينهم بيبيعو ويشترو فيهم وفى وطنهم وبيلسموه للغريب والمرتزق والمحتلين القدامى وهم شهود . صم وبكم .. اين اللجان الشعبيه ؟ اين المقاومه ؟ اضعف الايمان اخرجو للشوارع اسمعو العالم صوتكم . اسمعو جيشكم صوتكم انكم معاه .

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