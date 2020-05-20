ليبيا على طاولة اجتماع أمني تركي برئاسة أردوغان

بحث اجتماع أمني تركي عُقد الأربعاء، في مدينة إسطنبول، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الملف الليبي.

ونقلت وكالة الأناضول عن الرئاسة التركية، أن الاجتماع الذي عُقد في قصر “هوبر”، استغرق 3 ساعات، ناقش “بالتفصيل التطورات الإقليمية المتعلقة بأمن تركيا على رأسها الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا”.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع عُقد بحضور نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ومسؤولين آخرين.

يشار إلى أن تركيا تعتبر أكبر داعم لحكومة الوفاق، وعملت على مدار الأشهر الماضية على إمدادها بمختلف أنواع الأسلحة بينها طائرات مُسيّرة، إضافة إلى مرتزقة سوريين ليقاتلوا قوات الجيش الوطني في تخوم طرابلس.

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