اختطاف فتاة لأسرة في الكريمية والعائلة تضع أرقاما للوصول إليها

تعرضت عائلة عبدالحفيظ ميينة ، فى منطقة الكريمية الخاضعة لحكومة السراج، لهجوم استهدف منزلهم الواقع بمنطقة الكريمية تحديداً بشارع “السامبا” من قبل أربعة أشخاص أمس الثلاثاء عند الساعة الـ 9:45 دقيقة ليلاً وكان من بينهم عناصر من المليشيات السورية الموالية لتركيا وفقًا لتقارير .

وبحسب تقارير، الغرض من الهجوم كان السرقة والاستيلاء علي مبالغ مالية، مبينةً بأن المهاجمين لم يكتفوا بسرقة الأموال بل قاموا باختطاف ابنة العائلة وصال البالغة من العمر 27 عاماً واقتادتها لوجهة غير معلومة .

وطالبت عائلة الفتاة الليبية المختطفة من منطقة الكريمية ( منطقة تحت سيطرة حكومة الوفاق ) وصال عبدالحفيظ ميينة كل من لديه معلومات عن ابنتهم المختطفة التواصل معهم عبر الارقام التالية 0912130292، و 0912130291.