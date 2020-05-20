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اختطاف فتاة لأسرة في الكريمية والعائلة تضع أرقاما للوصول إليها

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تعرضت عائلة عبدالحفيظ ميينة ، فى منطقة الكريمية الخاضعة لحكومة السراج، لهجوم استهدف منزلهم الواقع بمنطقة الكريمية تحديداً بشارع “السامبا” من قبل أربعة أشخاص أمس الثلاثاء عند الساعة الـ 9:45 دقيقة ليلاً وكان من بينهم عناصر من المليشيات السورية الموالية لتركيا وفقًا لتقارير .

وبحسب تقارير، الغرض من الهجوم كان السرقة والاستيلاء علي مبالغ مالية، مبينةً بأن المهاجمين لم يكتفوا بسرقة الأموال بل قاموا باختطاف ابنة العائلة وصال البالغة من العمر 27 عاماً واقتادتها لوجهة غير معلومة .

وطالبت عائلة الفتاة الليبية المختطفة من منطقة الكريمية ( منطقة تحت سيطرة حكومة الوفاق ) وصال عبدالحفيظ ميينة كل من لديه معلومات عن ابنتهم المختطفة التواصل معهم عبر الارقام التالية 0912130292، و 0912130291.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كيف يحدث هذا في المدنيه المحكومه من المليشيات فمن بركات جلب المرتزقه إهانة الاسر الليبيه أيام زنا الاتراك في مواطنات قبل 400 عام مايعرف بابناء الرقيق خلف لنا لقطاء قدر عددهم يوم رحلت تركبا 35000 لقيط الجده ليبيه والجد لا يعرف عنه شئ إلا كونه تركي ولكن اولاد الزنا لسنه 2020 ستكون هناك مشكله هل الاب سوري او تركي وهذه لابد وان يفرد لها السراج وباشاآغا سجلات ويسجلوا اللقطاء اول بأول لأن يوما سيعددوا انجازاتهم في ليبيا منها أكثار عدد البشر بولادات خارج اطار الزواج

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