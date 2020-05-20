اللجنة الأفريقية المعنية بليبيا تبدي قلقها بشأن الجمود السياسي

أكدت لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا تضامنها الكامل مع الشعب الليبي، معربة عن قلقها إزاء الجمود السياسي وتدهور الحالة الأمنية واستمرار القتال، حسبما جاء في بيانها الختامي.

اللجنة جددت دعمها لاستنتاجات مؤتمر برلين حول ليبيا، معربة عن أسفها من عدم الالتزام بها واستمرار القتال وتدفق الأسلحة والمرتزقة، مؤكدة إدانتها الشديدة لاستمرار التدخل الأجنبي في ليبيا، كما دعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته من أجل الاحترام الصارم لحظر الأسلحة وإنهاء التدخل الخارجي وفرض وقف فوري لإطلاق النار.

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