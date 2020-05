رفضت قوات الجيش الانسحاب من أي من مواقعها التي تسيطر عليها في

العاصمة طرابلس.

وتجاهلت تلك القوات البيان الصادر عن الناطق باسم الجيش أحمد

المسماري والذي دعا إلى الانسحاب مسافة تتراوح ما بين 2 إلى 3 كيلومترات من مواقع

تمركز الجيش في العاصمة.

وأكد أحد قادة المحاور في جنوب طرابلس في اتصال هاتفي مع ليبيا 24 أن

الجيش يحتفظ بتمركزاته ولم يتراجع خطوة واحدة عن أماكن سيطرته.

ويأتي هذا الإصرار على الاحتفاظ بأماكن السيطرة كاستجابة واضحة

للبيان الصادر عن قوات الشعب المسلح وأبناء القبائل، اليوم الأربعاء، والذي أكدوا

فيه أن المعركة التي يخوضونها هي من أجل مستقبل أبناء الوطن وضد المستعمر وما

وصفوها بالعصابات والميليشيات المتطرفة.

وأوضح البيان أن قوات الشعب المسلح وأبناء القبائل هم من يقررون متى يتوقف القتال أو يستمر، لأنهم ليسوا مرتزقة

أو عملاء ولا يسيرون بأمر المخابارت من الخارج ولا يهدفون لتحقيق مصالح شخصية ولا

يعقدون الصفقات السياسية على حساب البلاد والشعب.

وأردف البيان بالتأكيد على رفض ما وصفها بساعات الصفر وساعات الهدنة

الوهمية والتفويضات السياسية لان قوات الشعب المسلح ترفض أي تعليمات من الخارج ولا

تؤمن إلا بالبقاء على أرض المعركة ولا تفوِّض أشخاصا لا يعلمون حتى مجريات المعارك

على الأرض.

The post الجيش يستجيب لبيان قوات الشعب المسلحة وأبناء القبائل ويتمسك بمواقعه في طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24