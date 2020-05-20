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الجيش يستجيب لبيان قوات الشعب المسلحة وأبناء القبائل ويتمسك بمواقعه في طرابلس

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رفضت قوات الجيش الانسحاب من أي من مواقعها التي تسيطر عليها في
العاصمة طرابلس.

وتجاهلت تلك القوات البيان الصادر عن الناطق باسم الجيش أحمد
المسماري والذي دعا إلى الانسحاب مسافة تتراوح ما بين 2 إلى 3 كيلومترات من مواقع
تمركز الجيش في العاصمة.

وأكد أحد قادة المحاور في جنوب طرابلس في اتصال هاتفي مع ليبيا 24 أن
الجيش يحتفظ بتمركزاته ولم يتراجع خطوة واحدة عن أماكن سيطرته.

ويأتي هذا الإصرار على الاحتفاظ بأماكن السيطرة كاستجابة واضحة
للبيان الصادر عن قوات الشعب المسلح وأبناء القبائل، اليوم الأربعاء، والذي أكدوا
فيه أن المعركة التي يخوضونها هي من أجل مستقبل أبناء الوطن وضد المستعمر وما
وصفوها بالعصابات والميليشيات المتطرفة.

وأوضح البيان أن قوات الشعب المسلح وأبناء القبائل هم من يقررون  متى يتوقف القتال أو يستمر، لأنهم ليسوا مرتزقة
أو عملاء ولا يسيرون بأمر المخابارت من الخارج ولا يهدفون لتحقيق مصالح شخصية ولا
يعقدون الصفقات السياسية على حساب البلاد والشعب.

وأردف البيان بالتأكيد على رفض ما وصفها بساعات الصفر وساعات الهدنة
الوهمية والتفويضات السياسية لان قوات الشعب المسلح ترفض أي تعليمات من الخارج ولا
تؤمن إلا بالبقاء على أرض المعركة ولا تفوِّض أشخاصا لا يعلمون حتى مجريات المعارك
على الأرض.

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تعليقات

  • كذب وهراء أين هم أبناء الشعب المسلح وتحت قيادة من ايها الحاقدين ومن الذي رفض هذا ليس وقت للحقد والحسد ودعوا الجيش يكمل مسيرته منصور بإذن الله بقيادته الحكيمة / اما أنتم والشعب المسلح متاعكم والذي لم يجد القذافي منكم أحد وتسارعتوا بالهروب إلى كل دول العالم تستمتعون بالاموال التي نهبتوها من خزينة الشعب إذهبوا غير ماسوف عليكم ياعباد المال والكراسي

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    • صدقت …….. ومن اوصل هؤلاء المجرمين الفاسدين إلى دمار البلاد واستباحتها إلا الكذب والخداع والرقص والهتاف وملك الملوك والمهندس ووووووووو إلا انتم وافعالكم وسلاطة الشعب والشعب المسلح … كذب في كذب في كذب….. افضل لكم اما مساندة القوات المسلحة العربية الليبية أو الصمت …..

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  • الجيش كوحدة واحدة ويعمل تحت إمرة القيادة العامة ولا يعتد بتراهات من يصطادون فى الماء العكر فقصة الشعب المسلح المقولة البائدة والزايفة ألقت بصاحبها ومن معه إلى التهلكة وهى تخالف نواميس الدول فلابد من جنود وضباط وضباط صف وكتائب والوية وسرايا وصاعقة وانتحارية ومظلات وضفادع بشرية ودفاع جوى وغيرها كالشرطة العسكرية والشرطة الجوية والاستخبارات وما عداها فهو كلام فاضى ولا يصدر إلا من يخالف نواميس الكون ويلقى بنفسه وشعبه للتهلكة ويضكك على نفسه وغير واقعى .

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  • عليكم بمن لا تعلمونهم الله يعلمهم – ان التراجع في الحرب جريمة والهدنة والاخلاق جريمة والرحمة والشفقة جريمة -عامل عدوك كما يعاملك ولك في القول – العين بالعين والبادي اظلم – الوطن لا يرحم من خان ولا ياسر مرتزق جبان – انه الشرف ايها الشجعان وانكم تحاربون عملاء اسرائيل و قائدهم الشيطان

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  • اسلوب الجيش الوطنى فى التعامل بالقيم الانسانية لا يصلح مع الخوان شر خلق الله ولا مع الاتراك وتاريخهم الاسود الدموى ولهذا كنا نرفض هذه الخطوة من الجيش الوطنى فى التراجع لان المرتزقة سيتقدموا فى هذه المناطق ويذبحوا المؤيدين للجيش ويتباهوا ويقولوا حققنا انتصارات والافضل الاستمرار فى دك مخازن السلاح ومواقع المرتزقة بل والقيام بعمليات خلف خطوط العدو الذى لايردعه الا القوة كما راينا ضربات مطار مصراته اصابتهم بالرعب

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