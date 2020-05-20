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“خارجية البرلمان المصري”: ليبيا ضمن دائرة الأمن القومي لمصر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري صلاح شوقي، إن ليبيا تُمثل أحد أهم محاور دائرة الأمن القومي المصري.

واعتبر شوقي في تصريحات صحفية أن الحالة المضطربة في ليبيا والاقتتال المستمر والعملية السياسية المتعثرة عوامل تؤثر كثيراً على أمن واستقرار مصر.

وذكر شوقي أن مصر ومنذ اندلاع الأحداث في ليبيا، لا تدّخر جهدًا في تقديم يد العون لليبيين من أجل تجاوز الخلافات وتحقيق الاستقرار.

وأكد وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، أن سبب الفوضى في ليبيا يعود إلى محاولات بعض الدول التدخل في الشأن الداخلي لليبيا وتنفيذ أجنداتها، ودعم الجماعات والعناصر الإرهابية بالمال والسلاح.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • شبعنا منه هذا الكلام والوقت وقت عمل وليس وقت كلام أحسن ما يجئ يوم تصبحوا تقولون لقد أُكلنا يوم أكلوا الثور الابيض بمعني ان تقولوا من المفروض كنا نتحرك قبل تسقط ليبيا بيد الاتراك

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