“خارجية البرلمان المصري”: ليبيا ضمن دائرة الأمن القومي لمصر

قال وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري صلاح شوقي، إن ليبيا تُمثل أحد أهم محاور دائرة الأمن القومي المصري.

واعتبر شوقي في تصريحات صحفية أن الحالة المضطربة في ليبيا والاقتتال المستمر والعملية السياسية المتعثرة عوامل تؤثر كثيراً على أمن واستقرار مصر.

وذكر شوقي أن مصر ومنذ اندلاع الأحداث في ليبيا، لا تدّخر جهدًا في تقديم يد العون لليبيين من أجل تجاوز الخلافات وتحقيق الاستقرار.

وأكد وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، أن سبب الفوضى في ليبيا يعود إلى محاولات بعض الدول التدخل في الشأن الداخلي لليبيا وتنفيذ أجنداتها، ودعم الجماعات والعناصر الإرهابية بالمال والسلاح.

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