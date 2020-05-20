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وزير الدفاع التركي: الموازين في ليبيا تغيرت لصالح حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الموازين في ليبيا تغيرت إلى حد كبير لصالح حكومة الوفاق عقب بدء التعاون في التدريب والخدمات الاستشارية من قبل عناصر القوات المسلحة التركية و مواصلة أنشطة التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية في ليبيا.

وأكد أكار في تصريح نقلته وكالة الأناضول التركية أن الحكومة الليبية حققت نجاحا كبيرا في الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها؛ مشيرا إلى أن جميع أنشطة تركيا في ليبيا معترف بها من قبل الأمم المتحدة ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج .

وقد حذرت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، من أن سيطرة “قوات حكومة السراج” التي يترأسها فائز السراج على قاعدة الوطية غربي البلاد قد تؤدي إلى تصعيد ونشوب حرب بالوكالة في المنطقة.

وفي إفادة لها أمس الثلاثاء وفقاً لما نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت ويليامز، إن السيطرة على القاعدة الجوية الاستراتيجية قد يؤدي لتصاعد القتال بما يحوّل الصراع في ليبيا إلى حرب بالوكالة بشكل بحت،متابعة، لاحظنا تورطا مباشرا لعناصر أجنبية في تلك العملية كما كان الحال في أكثر من مناسبة .

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، إن تركيا لم تحترم أي دعوة أممية لوقف القتال في ليبيا، ولم تحترم حتى شهر رمضان المبارك الذي لم نقم خلاله بأي موقع من المواقع إحتراماً للشهر الكريم.

أضاف “المسماري” في مداخلة مع قناة “الغد العربي” الأربعاء: “أعلنا وقف إطلاق النار أول رمضان من طرفنا، لكن التكفيريين التابعين لفائز السراج، رفضوها، وقاموا بمهاجمة القوات المسلحة، ولم ينصاعوا إلى أي دعوات دولية، وموقفنا واضح منذ مطلع الشهر الكريم”

وتابع “المسماري”سبق أن دعونا إلى هدنة، ومواقفنا طيلة شهر رمضان كانت دفاعية، إحتراماً للشهر الكريم، لكن الطرف الآخر الذي يؤتمر بأوامر رجب أردوغان لم يلتزم بدوره، بل إن السراج نفسه أصدر بياناً أعلن فيه رفض الهدنة”

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • انت اكبر كذاب ياحمار فمجلس النواب الليبى معترف به دوليا ولم يوافق على الاتفاقية معكم ولم تحترموا ارادة ااشعب الليبى ممثلا فى مجلس نوابه ولانك كذاب اشر فانت تدعم المتمردين على نظم شرعية معترف بها من الامم المتحدة مثل سوريا وقبرص وتدعم انظمة انقلابية قمية ليس لها رائحة الديمقراطية مثل قطر فانتم قراصنة محتلون واى احتلال الى زوال امام ارادة الشعوب لن تكونوا اقوى من اسرائيل انسحبت من غزة وجنوب لبنان تحت ضغط المقاومة وعندما تعود كلابكم فى توابيت ستنسحبون رغم انفكم مدحورين ويسقط المعتوه قريبا انشاء الله فى انقرة .

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