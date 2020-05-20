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تركيا: دعمنا للوفاق “غيّر الموازين” في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن الدعم العسكري التركي لقوات حكومة الوفاق الوطني، هو السبب الرئيسي لتغيير التوازنات على الأرض في الأيام الأخيرة في ليبيا.

ونقلت وكالة “الأناضول”، عن أكار من مقر وزارة الدفاع التركية، قوله إن التدريبات والاستشارات والدعم العسكري الذي تلقته حكومة الوفاق في ليبيا زاد من فرص نجاحها على الأرض، مؤكداً اعتراف تركيا الكامل بحكومة الوفاق كونها الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

يشار إلى أن تركيا زادت من دعمها العسكري لقوات حكومة الوفاق في الآونة الأخيرة بعد وصول شحنات من الأسلحة المتطورة وآلاف المرتزقة السوريين الذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف مرتزق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • انت اكبر كذاب ياحمار فمجلس النواب الليبى معترف به دوليا ولم يوافق على الاتفاقية معكم ولم تحترموا ارادة ااشعب الليبى ممثلا فى مجلس نوابه ولانك كذاب اشر فانت تدعم المتمردين على نظم شرعية معترف بها من الامم المتحدة مثل سوريا وقبرص وتدعم انظمة انقلابية قمية ليس لها رائحة الديمقراطية مثل قطر فانتم قراصنة محتلون واى احتلال الى زوال امام ارادة الشعوب لن تكونوا اقوى من اسرائيل انسحبت من غزة وجنوب لبنان تحت ضغط المقاومة وعندما تعود كلابكم فى توابيت ستنسحبون رغم انفكم مدحورين ويسقط المعتوه قريبا انشاء الله فى انقرة

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