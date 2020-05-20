تركيا: دعمنا للوفاق “غيّر الموازين” في ليبيا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن الدعم العسكري التركي لقوات حكومة الوفاق الوطني، هو السبب الرئيسي لتغيير التوازنات على الأرض في الأيام الأخيرة في ليبيا.

ونقلت وكالة “الأناضول”، عن أكار من مقر وزارة الدفاع التركية، قوله إن التدريبات والاستشارات والدعم العسكري الذي تلقته حكومة الوفاق في ليبيا زاد من فرص نجاحها على الأرض، مؤكداً اعتراف تركيا الكامل بحكومة الوفاق كونها الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

يشار إلى أن تركيا زادت من دعمها العسكري لقوات حكومة الوفاق في الآونة الأخيرة بعد وصول شحنات من الأسلحة المتطورة وآلاف المرتزقة السوريين الذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف مرتزق.

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