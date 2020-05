أسرة “وصال” الفتاة المختطفة في الكريمية تعلن أرقام للمساعدة في العثور عليها

أعلنت أسرة

الفتاة “وصال عبد الحفيظ ميينة” التي تعرضت للاختطاف من البيت في

الكريمية أرقاما للتواصل معها من أجل المساعدة في العثور عليها .

وطلبت عائلة الفتاة من كل من لديه معلومات عن ابنتهم المختطفة

التواصل معهم عبر الارقام التالية 0912130292، و 0912130291.

وكانت عائلة وصال قد تعرضت لهجوم استهدف منزلهم الواقع بمنطقة

الكريمية تحديداً بشارع “السامبا” من قبل أربعة أشخاص أمس الثلاثاء عند الساعة الـ

9:45 دقيقة ليلاً وكان من بينهم عناصر من المليشيات السورية الموالية لتركيا.

وكشفت تقارير أن الغرض من الهجوم كان السرقة والاستيلاء علي مبالغ

مالية، مبينةً بأن المهاجمين لم يكتفوا بسرقة الأموال بل قاموا باختطاف ابنة

العائلة وصال البالغة من العمر 27 عاماً واقتادتها لوجهة غير معلومة .

