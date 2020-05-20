خبير بالمجلس الأوروبي: الوفاق تقدمت بفضل الدعم التركي

أكد الخبير السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية طارق مجريسي، أنه يجب على الدول الأوروبية إحياء النهج السياسي لحل الصراع الليبي.

وقال مجريسي، إنه على الدول الأوروبية القيام بهذه الخطوة، خاصة أن تركيا قد ترغب في القيام بذلك من موقعها الحالي.

وأشار مجريسي، إلى أن قوات حكومة الوفاق تقدمت في الأيام الماضية على حساب الجيش الوطني إثر تلقيها دعما عسكريا من تركيا كأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المُسيّرة.

وأوضح أنه في حال أراد الجيش الوطني ترجيح كفته فعليه العمل على استعادة التفوق الجوي، لافتا إلى أن تركيا تتدخل الآن في ليبيا نتيجة فشل مؤتمر برلين.

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