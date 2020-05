أعلنت بلدية سرت

اليوم الأربعاء خلو 16 عينة سحبت من مواطنين عائدين من تونس وتركيامن فيروس

كورونا.

وأوضحت البلدية

في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن العينات تم إرسالها يوم 19

مايو الجاري إلى المختبر المرجعي الكويفية الذي أعلن خلو العينات من الفيروس.

