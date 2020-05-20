رئيس شركة الكهرباء لقناة «الوسط»: لجنة مختصة بـ«الرقابة الإدارية» أصدرت استدعاء بحقي وليس أمر قبض

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عبدالمجيد حمزة، الخميس، إن لجنة مختصة هيئة الرقابة الإدارية أصدرت استدعاء بحقه، مؤكدًا عدم صدور أمر قبض وذلك على خليفة خلافه مع رئيسها على حد تعبيره.

وأوضح حمزه في لقاء مع برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة «الوسط» أنه تواصل عبر وسيط مع رئيس الرقابة الإدارية الذي أبلغه أن يعتبر أمر الاستدعاء «كأن لم يكن».

وأكد رئيس شركة الكهرباء أن الأموال المخصصة للمشاريع كهربائية لم «تُسْرق، ولا تزال بحسابات مصرف ليبيا المركزي».

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