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رصد طائرة فرنسية قبالة سواحل ليبيا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رصد موقع itamilradar تحركات لطائرة “أواكس” الفرنسية، فوق البحر الأبيض المتوسط في مهمة قبالة سواحل ليبيا.

وأشار الموقع الإيطالي المستقل والمختص في رصد التحركات فوق البحر المتوسط، إلى أن طائرة فرنسية من نوع” Boeing E-3CF (204) “، فُقدت إشارتها في غرب جزيرة ساردينا الإيطالية، ولم تظهر إشارتها بعد حسب الموقع بالرغم من محاولة تتبعها بأجهزة رادار مالطية تعتبر أقرب.

وكان الموقع رصد طائرات فرنسية من طراز “Boeing C-135FR” و”Boeing E-3CF” يرافقها عدد من مقاتلات رافال الفرنسية، فوق مدينة مصراتة، دون الإعلان عن طبيعة مهمتها رغم إثارة خارجية الوفاق للأمر واتهامها لفرنسا بانتهاك سيادة ليبيا ومجالها الجوي، وكان الرد الفرنسي هو إنكار معرفتها بالأمر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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