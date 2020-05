بلدية بنغازي تعلن استمرار العمل في تنفيذ خط مياه الشرب بمناطق السلاوي

أعلنت بلدية بنغازي اليوم الخميس استمرار العمل في تنفيذ خط مياه

الشُرب بمناطق السلاوي وتنفيذ نقطة تخفيض الضغط بغرفة رقم (5) لمياه النهر الصناعي

العظيم.

وأوضحت البلدية في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”

أنها بدأت بمشروع خط مياه الشرب قطر “1000مم” إبتدأ من تقاطع الطريق الدائري

الخامس مع طريق المطار، حتى تقاطعه مع شارع فلسطين، بموقع غرفة تخفيض الضغط رقم

(5).

وأوضحت أن الشركة العامة

للبناء والتشييد تقوم بتنفيذ الاعمال الميدانية والانشائية على أن يتولى جهاز

النهر الصناعي العظيم توريد وتركيب المعدات الميكانيكية من محابس تخفيض ضغط وغيرها

،وذلك تحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق فرع بنغازي بالتنسيق مع مكتب

المشروعات ببلدية بنغازي وغرفة العمليات والطوارئ بالبلدية .

وبينت أن المشروع يهدف إلى وصول مياه النهر الصناعي الععظيم إلى

الأحياء الواقعة شمال وشرق المدينة تحديداً الأحياء السكنية شبنه (أ، ب ، ج) و

الوحيشي، حي على بن أبى طالب (السريتي) ، حي السلام، سيدي يونس، وسط البلاد،

اخربيش، نظراً لما تُعانيه هذه المناطق من ضعف في الإمداد المائي .

