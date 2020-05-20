“خارجية السراج”: هدفنا التحرير الكامل لليبيا ولن ننقذ حفتر بوقف إطلاق النار

قال محمد القبلاوي الناطق باسم وزارة الخارجية التابعة لحكومة فائز السراج، محمد، الأربعاء، إن روسيا قادرة على تحقيق الاستقرار في ليبيا حال قررت ذلك.

وزعم أن حكومته أعلنت مُسبقًا رفضها لدعوات وقف إطلاق النار الحالية، لأنها بحسب تعبيره محاولة لإنقاذ خليفة حفتر مما وصفها بـ”الهزائم المتلاحقة”.

وواصل زعمه في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الحكومة الروسية تعلم جيدًا أن حفتر هو من رفض الهدنة، ووقف العدوان عندما وقّع فائز السراج على الهدنة بموسكو، برعاية تركية روسية.

وادعى الناطق الرسمي باسم خارجية الوفاق أن الهدف حاليًا “هو تحرير كامل المدن الليبية من الاستبداد وسيطرة مليشيات حفتر، ومن ثم العودة للعملية السياسية مع النخب والمثقفين والسياسيين الذين سيرتضيهم الشارع البرقاوي لتقديم مشروع سياسي يرضى به الجميع، لنذهب سويًا إلى انتخابات تنهي كافة الأجسام الانتقالية”.

وأكد أن هناك تواصل “بشكل دوري مع الحكومة الروسية خاصة الاتصالات المتتالية من وزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للرئيس بوتين، ميخائيل بوغدانوف، لإطلاعهم على آخر التطورات”.