نفت لجنة

الطوارئ الصحية بني وليد أمس الأربعاء وجود حالة مصابة بفايروس كورونا داخل بني

وليد.

وطالبت اللجنة

في منشر عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” بعدم الانجرار وراء ما وصفتها

بالشائعات، في هذا الشأن.

…………….

The post الطوارئ الصحية بني وليد تنفي وجود حالة مصابة بكورونا داخل المدينة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24