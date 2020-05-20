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اتفاق بين بلحاج والصلابي وضباط أتراك لملاحقة سيف الإسلام القذافي والقبض عليه

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف مصدر أمني مسؤول في تصريح لـ “الساعة 24” عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة يترأسها خالد الشريف مع ضباط مخابرات تركية يتواجدون حاليا في أحد المقرات السرية بالعاصمة طرابلس.

وأكد ذات المصدر الأمني الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لدواع أمنية، أن الزيارة الأخيرة لرئيس المخابرات التركية للعاصمة طرابلس نقل خلالها تحذيرات لقيادات حكومة الوفاق حول بقاء سيف الإسلام القذافي حراً طليقا ونصحهم بالبحث عنه وملاحقته والقبض عليه لإنهاء أي دور مستقبلي له في ليبيا، حسب قوله.

وأوضح ذات المصدر الأمني أن اجتماعات عقدت الأشهر الماضية ضمت عبدالحكيم بلحاج وعلي الصلابي وعلي الدبيبة وخالد الشريف وضباط رفعي المستوى في المخابرات التركية والقطرية، واتفقوا على تشكيل غرفة تنصت ومتابعة وتعقب لتحركات سيف الإسلام القذافي، واستخدام قوة الردع الخاصة كذراع لتنفيذ هذه المهمة بالتنسيق وإيعاز من فتحي باشاغا لهذه القوة على ان تبقى متصلة بشكل مع ضباط العمليات التركية في طرابلس.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الصلابي كان يلعق في حذاء سيف علي أيام مشروع ليبيا الغد بيش تعرفوا أن أي أخوان ليس له مبدأ ثابت في الحياه فهو منافق ومتزلف ومتملق متسلق فلا ينضم للاخوان الا من كانت هذه الصيفات فيه واذا كان لا يمتلكها لا يقبلوا به لأن الانسان النزيه غير مؤهل ليكون أخواني وهم يبحثوا عن الساقط وأخوه ليكونوا أخوان أما النبلاء في الاساس لا تسمح لهم أخلاقهم بالنزول الي الحضيض ليكون أخواني فلدي النبلاء والنجبلاء الاخواني نقيصه ومسبه

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  • حثالة جبناء يخرفوا على الديمقراطية ويطبقوا في الاجرام والارهاب ويهددوا في الناس ملة حقيرة اشباه رجال كلاب الاتراك …هذه دولة كلاب فبراير المدنية. تدميركم وقتالكم واجب شرعي وقانوني وانساني يا زبالة العصر يا كلاب الاتراك الانجاس

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  • هذا كذب ونفاق المصراتيين – ونذالة وحقارة ليس لها مثيل ـ استخدام الهزيمة لتبرير تعاملاتهم مع الاتراك وتجاراتهم بالمال الليبي ـ الأن الصلابي فاضي بسيف اللاسلام ..!!!
    إنتم من خوفكم وخيانتكم ومحاولتكم ضرب الزنتان ـ ـ عبدتم الاتراك وأرتميتم في أحضانهم طبعا بمباركة قطر التي تحاول أن تضع يدها على الاستثمارات الليبية والافريقية لدعم مشاريعها الخسيسة ـ وتحاولونىأن تضعوا الاقتصاد الليبي لهؤلاء ليس الا للهروب والتحايل على القانون …!!!

    لسنا ضد تركيا ولسنا ضد قطر أو أي أحد ,,,
    لكنا ضد المساس بالاقتصاد الليبي وتسيسه … فهذا الأمر يعود للأدارة الشرعية لحكومة الوفاق العربي ـ وهي أمانة في أعناقهم ويجب أن تكون في الصالح العام ـ من أصلاح مطارات بطرابلس ـ ومحاسبة شركات الطيران الليبية لعجزهم عن فتح الطيران لدول أخرى أوروبية أو عالمية غير تركيا وتونس أو قطر ـ ليبيا ليست ملزمة لتعبئة طائرات تركيا أو تونس أو مصر ـ بالنفط الليبي ـ فيما أن الطيران الليبي والسيادة الليبية محصورة في مطار واحد ليبي وإقصاء المطارات الأخرى ـ وطيران الدولة لا يصل إلا لثلاث دول ..؟!!! … فأين عائدات الاموال للمطارات الليبية وشركة الخطوط الليبية والافريقية التي تعمل للصالح العام لكل الليببين مع الادارة الشرعية …!!!

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