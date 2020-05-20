“مكافحة كورونا بنغازي” خروج عدداً من  المواطنين بعد انتهاء مدة الحجر الصحي

قالت ‎الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا – بنغازى، إن مجموعة أخرى من المواطنين الخاضعين للحجر الصحي، الثلاثاء، بعد أن اكملوا المدة المقررة وهي 14 يومأ .

وأضافت الغرفة فى إيجاز صحفى، وقد أثنى المواطنين الذين خضعوا للحجر الصحي على الخدمات الصحية المقدمة لهم خلال هذه الفترة بإشراف الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي، كما قدموا الشكر لكل العاملين بمواقع الحجر الصحي.

وتابعت الغرفة، بلغ إجمالى المواطنين الذي أكملوا المدة المقررة للحجر الصحي حتي هذا الثلاثاء (386) مواطن ومواطنة في 6 مواقع وهي فندق اصول الضيافة وموقع راس المنقار، ومنتجع الماسة،ونزل الراحة وفندق بنغازي وفندق النجمة الذهبية.