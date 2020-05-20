‘الرصد والتقصى كورونا’ بسرت: تحاليل العائدين من تركيا وتونس سلبية

أفاد فريق الرصد والتقصى التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا بسرت، بأن نتائج نتائج تحاليل عينات المسحة الأنفية لـ 16 مواطنا من أبناء سرت القادمين من تركيا وتونس، جاءت سلبية وخالية من فيروس كورونا.

وأوضح منسق فريق الرصد باللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بسرت الدكتور هيثم بوغرسة، أن فريق الرصد والتقصى بسرت قام بإرسال عينات المسحات الأنفية التى أُخذت من المستهدفيين القادمين من تركيا وعددهم 14 شخصا، وشخصين قادمين من تونس.

وأضاف: “تم إرسال العينات، أمس الأول، إلى المختبر المرجعى بنغازى، وأظهرت نتائجها خلوها من فيروس كورونا المستجد”