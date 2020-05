لجنة الصليب الأحمر تعلن تقديم صدقات مالية لأصحاب المشاريع الصغرى في ليبيا

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس تقديم صدقات مالية

لأصحاب المشاريع الصغرى في ليبيا .

وأوضحت اللجنة في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن جائحة كورونا سببت، توقف أو تأجيل تنفيذ العديد

من مشاريع الأفراد المستفيدين من برنامج المشاريع الصغرى المدعوم من اللجنة

الدولية.

وأضافت أن هذه الأموال تقدم كي لا يضطر هؤلاء إلى اللجوء إلى ما

وصفتها بآليات تأقلم سلبية، بما فيها بيع أصول وممتلكات المشروع، لسداد حاجاتهم

اليومية، وما سمته بدعم صمود أصحاب هذه المشاريع، ومساعدتهم على النهوض بها، عندما

تسمح الظروف بذلك.

وبينت اللجنة أنها وزعت بطاقات مصرفية على 116 مستفيدا في مصراتة،

تعبأ كل شهر، ولمدة ثلاثة أشهر، بمبلغ وقدره 580 دينار ليبي.

