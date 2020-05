بكري: ما يحدث في ليبيا فضيحة للأمم المتحدة والجامعة العربية

اعتبر عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أمس الأربعاء أن ما يحدث

على أرض ليبيا من قصف بالبوارج التركية على ترهونة يعد فضيحة للأمم المتحدة

والجامعة العربية .

وأضاف بكري في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” إن البيوت تهدم علي ساكنيها في ترهونة والبوارج التركية تضرب وتسقط الصواريخ وتستخدم الطائرات في التدمير في عدوان تركي سافر مدعوم من حلف الناتو وبتواطؤ أمريكي لايخفي علي أحد بحسب تعبيره.

ودعا بكري لاجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث ما يجري في ليبيا وأخذ زمام المبادرة بتشكيل تحالف عربي .

وأكد بكري أن أهالي ترهونة، سيصمدون رغم الصواريخ التي تنهمر من

البوارج التركية، مؤكدا أن الليبيين لن ينسوا مقولة شيخ المجاهدين عمر المختار “نحن

لا نستسلم ننتصر أو نموت”.

