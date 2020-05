قال المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو اليوم الخميس إن سلاح الجو

التابع لقوات الوفاق شن 5 غارات على أهداف داخل مدينة ترهونة.

وأوضح قنونو أن الغارات تسببت في تدمير ترمركزات للجيش وآليتين

مسلحتين وسيارة محملة بالذخائر، وذلك على حد قوله.

The post قنونو: سلاح الجو نفذ 5 غارات على أهداف داخل مدينة ترهونة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24