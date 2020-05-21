صنع الله إبراهيم يجتمع بلجنة الإدارة الجديدة لمصلحة النفط طرابلس

اجتمع رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، يوم الاربعاء،2020 ، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، برئيس وأعضاء لجنة الادارة الجديدة لمصحة النفط، وذلك بعد أن تمّت اجراءات مراسم التسليم والاستلام بين اللجنة السابقة و الجديدة في جو من الود والتفاهم والاحترام المتبادل .

وبحسب إيجاز صحفى، للمؤسسة، وفي هذا الصدد أكد المهندس صنع الله بأن مصحة النفط ، هي احدى أذرع المؤسسة الوطنية للنفط للخدمات الطبية التي تقدم للعاملين و الموظفين بقطاع النفط و أسرهم ،كما هنّأ المهندس صنع الله السيد خالد بن عثمان رئيس لجنة الإدارة وزملائه الاعضاء، بتقلّدهم مهام إدارة المصحة ، مؤكداً على أن المؤسسة الوطنية للنفط ستستمر في تقديم دعمها الكامل لهذا المرفق الحيوي وعلى جميع الأصعدة.

ومن جهته عبّر بن عثمان وزملائه عن تقديرهم لمجلس إدارة المؤسسة على هذه الثقة الكبيرة ، مؤكدين بأنهم لن يدّخروا أي جهد لتطوير هذا المرفق الهام من اجل تحسين الخدمات الطبية و بالشكل المطلوب والأفضل بإذن الله .

وحضر مراسم التسليم و الاستلام رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الاجراء، السيد بلعيد سالم مدير عام المالية ، والسيد رمضان بن شعبان مدير عام الشؤون القانونية المكلف ، و السيد عبدالمحسن الديلاوي مدير عام الادارية و الخدمات بالمؤسسة الوطنية للنفط والسادة محمد بوعزة و الدكتور الصادق المجراب أعضاء لجنة الادارة الجديدة و السادة رئيس وأعضاء لجنة الادارة السابقة.