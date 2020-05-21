ألمانيا تُشارك في مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

أعلن وزير البحرية الألماني نيلز أنين أن الأصول البحرية الألمانية ستنضم إلى مهمة “إيريني” في البحر الأبيض المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا بحلول أغسطس المقبل.

الوزير الألماني وفي مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، أكد التزام بلاده بالبعثة الأوروبية المنفذة للعملية، ومشددا على أهمية عملية “إيريني” كأحد مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير حول ليبيا.

وأشار إلى أن مساهمة بلاده ستكون عبر طائرة دورية بحرية بالإضافة إلى مواقع في مقر العملية وكذلك إدخال السفن في أغسطس، وذلك في تأكيد على دعم الحكومة الألمانية السياسي الكبير لعملية السلام في ليبيا.

وشدد الوزير أنين على أن تعزيز حظر الأسلحة سيسهم بشكل كبير بتنفيذ البنود التي جرى الاتفاق عليها في برلين ويعطي قيمة مضافة لدور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة السياسية في البلاد، معربا عن سعادته بسرعة إقرار تنفيذ عملية إيريني خلال شهرين فقط من نهاية المؤتمر.

يذكر أن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية “إيريني” بدأت العمل في نهاية مارس، وشابتها خلافات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال العديد من تلك الدول تدرس الأصول التي يجب التعهد بها.

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