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ألمانيا تُشارك في مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير البحرية الألماني نيلز أنين أن الأصول البحرية الألمانية ستنضم إلى مهمة “إيريني” في البحر الأبيض المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا بحلول أغسطس المقبل.

الوزير الألماني وفي مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، أكد التزام بلاده بالبعثة الأوروبية المنفذة للعملية، ومشددا على أهمية عملية “إيريني” كأحد مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير حول ليبيا.

وأشار إلى أن مساهمة بلاده ستكون عبر طائرة دورية بحرية بالإضافة إلى مواقع في مقر العملية وكذلك إدخال السفن في أغسطس، وذلك في تأكيد على دعم الحكومة الألمانية السياسي الكبير لعملية السلام في ليبيا.

وشدد الوزير أنين على أن تعزيز حظر الأسلحة سيسهم بشكل كبير بتنفيذ البنود التي جرى الاتفاق عليها في برلين ويعطي قيمة مضافة لدور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة السياسية في البلاد، معربا عن سعادته بسرعة إقرار تنفيذ عملية إيريني خلال شهرين فقط من نهاية المؤتمر.

يذكر أن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية “إيريني” بدأت العمل في نهاية مارس، وشابتها خلافات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال العديد من تلك الدول تدرس الأصول التي يجب التعهد بها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • Avatar يقول العملليات البحرية الاوروبية ـ تعمل للصالح التجاري الفاشي وليس لأحلال السلام في المنطقة .:

    هذه عملية غير صائبة وأعتقد أنه من واجب الألمانين مراقبة الساحل الشرقي بين ليبيا ومصر وما يحصل هناك من استجلاب للأسلحة الروسية بين الحدود الليبية المصرية .
    أما عن الجانب التركي فعمله محدود في المنطقة الغربية ويسعى لتحقيق السلام . لا يمكن جعل الموضوع الليبي بين شد وجذب حيث المنطقة الغربية طرابلس تحتاج للصيانات والاجهزة لترميم كل الهجمات الغير مبررة التي شُنت عليها من الطرف الأخر .

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  • When GNA starts to win to Haftar, they say “dont let them get gun”. But they dont see the UAE or Sisi or Russian or France forces and guns on Haftars hand. its just a hipocrisy.

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