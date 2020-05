القبلاوي: دعوات وقف إطلاق النار هدفها إنقاذ حفتر

اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق غير المعتمدة محمد

القبلاوي، أمس الأربعاء، أن دعوات وقف إطلاق النار في ليبيا هدفها إنقاذ حفتر من

الهزائم المتلاحقة بحسب تعبيره.

واوضح القبلاوي في تصريح صحفي أن “حكومة الوفاق قد أعلنت موقفها

من الهدنة ورفضتها لعلمها التام بأنها محاولة لكسب الوقت وإنقاذ حفتر من الهزائم

المتلاحقة”.

وأضاف أن الهدف هو ما أسماه تحرير كامل المدن الليبية من الاستبداد ومن

ثم العودة للعملية السياسية مع النخب والمثقفين والسياسيين الذين سيرتضيهم الشارع

البرقاوي، في -إشارة إلى شرق ليبيا- لتقديم ما وصفه بمشروع سياسي يرضى به الجميع قبل

الذهاب إلى انتخابات تنهي كافة الأجسام

الانتقالية، على حد قوله.

