القنصلية الليبية في صفاقس تبدأ المرحلة الثانية لأخذ العينات من المواطنين العالقين جنوب تونس

أعلنت القنصلية الليبية في صفاقس أمس الأربعاء بدء المرحلة الثانية

والنهائية من أخذ العينات للمواطنين الليبيين العالقين في جنوب تونس والمقيمين في

فندق اللامريم.

واوضحت القنصلية أنها تحصلت على جميع الموافقات بشأن عودة المواطنين

الليبيين العالقين في الجنوب التونسي فور ظهور النتائج، و انها تواصلت مع وزارتي

الشؤون الخارجية و الداخلية التونسية و كذلك وزارتي الخارجية والداخلية في حكومة

الوفاق، مؤكدة أنها مستعدة لإعادة المواطنين إلى ليبيا فور ظهور النتائج .

