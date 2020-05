أحزاب تونسية تدين اتصال الغنوشي بالسراج لتهنئته بالسيطرة على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”

دانت 7 أحزاب سياسية في تونس ليلة الخميس، الاتصال الذي أجراه رئيس

البرلمان هناك راشد الغنوشي برئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج لتقديم

التهنئة إليه بالسيطرة على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”.

واعتبر البيان أن التهنئة

تجاوز لسلطة الدولة في تونس وتوريط لها، على حد تعبيره.

وكان الغنوشي قد هنأ، الثلاثاء، السراج على سيطرة قواته على قاعدة

“عقبة بن نافع “الوطية” التي تقع على بعد 140 كم غرب العاصمة

طرابلس والقريبة من حدود تونس

