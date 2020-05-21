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العالقون في تركيا يهددون بالتواصل مع جهات حقوقية عالمية ما لم تتخذ حكومة الوفاق قرارا بعودتهم

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

انتقد الليبيون العالقون في اسطنبول مسؤولي حكومة الوفاق ووجهوا رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة محمد الطاهر سيالة ووكيل الوزارة محمود التليسي والقنصل العام بتركيا فتحي الشريف بشأن
إقامتهم في إسطنبول.

وقال العالقون في تسجيل مصور إنهم بانتظار تنفيذ قرار تسكينهم في الفنادق كما أعلنت القنصلية الليبية فور ترحيل أول دفعة والذي كان يوم 5 مايو 2020م، ليتم إجراء التحاليل لهم وججرهم  في الفنادق كما تم الاتفاق .

وأضافوا أنهم حاولوا التواصل مع مع المسؤولين في القنصلية دون جدوى، فيما قمات الشرطة التركية بمنع أي مواطن ليبي من الاقتراب من القنصلية، الأمر الذي يعد تعديًا على حقوق المواطنين الشرعية والقانونية .

وأكد العالقون أن الشريف اعترف بأنه لا يوجد رد من خارجية الوفاق بشأن وضعهم الراهن بينما ادعى التيليسي عدم وجود عالقين في إسطنبول داعين إلى النظر في أوضاعهم واتخاذ إجراء سريع بخصوص تمكينهم من العودة إلى وطنهم.

وشدد العالقون على أنهم يتقدمون بعريضة شكوى لكل من له يد في تأخير الإجراءات بخصوص عودتهم وإصدار قرار بحل مشكلتهم التي ستكون لها تشعبات ونتائج غير مرغوبة على حد قولهم، مؤكدين أنهم وفي تقاعس المسؤولين عن أداء واجبهم نحوهم واتخاذ قرار بعودتهم في أسرع وقت، سيضطرون للتواصل مع جهات حقوقية عالمية .

ويعاني الليبيون العالقون في الخارج، ظروفا صعبة بعدة دول، لاسيما في تركيا وتونس وإيطاليا، وأطلقوا نداءات واستغاثات متكررة إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة، لسرعة العمل إلى عودتهم، في ظل تفشي وباء كرورنا في هذه الدول ما يهدد حياتهم ويعرض
أطفالهم وشيوخهم لخطر الوفاة.

 

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  • الموضوع بسيط وعملي يعود لعمل السفارات الليبية بشكل عام – سواء في تركيا او في اندونسيا او الصين او امريكا او روسيا –
    شءون السفارات الليبية – وحمايتها وضبط المخالفات فيها –
    هذه الأمور المهمة – تتبع القانون الليبي في العزل والتوظيف والمحاسبة والرقابة –
    حيث يمتع منعا باتا – في القانون الليبي الصادر من مجلس القضاء الليبي للشءون الخارجية الآتي :- ٍ
    1- يمنع توظيف اي شخص غير ليبي او متزوج من غير ليبية في العمل داخل السفارات الليبية .
    2- يمنع تعامل السفارات الليبية في شءون العمل الاداري مع غير الليبيين .
    3- اهمية تواجد مكتبين لمحاميين ليبيين داخل السفارة الليبية بما يتعلق بشءون المواطنين .
    4- يمنع استخدام مكان السفارة الليبية لاجتماعات مع اي جهات او أفراد من اي دول اخرى غير الدولة المكلفة بالسفارة .
    5- مسؤلية السفارات في حماية اي مواطن ليبي مقيم في الدولة التي فيها السفارة .
    6- الزام الرقابة الليبية بعمل زيارات استطلاعية لكل السفارات الليبية في الخارج وتوضيح آلية العمل من أحقية أصدار الجوازات والاحوال المدنية لاي مواطن لببي فقد جواز سفره ، وكذلك أصدار . جواز لأبناءه .
    7- في حالة تقاعس ادارة السفارة الليبية في الخارج عن العمل الاداري او تجاوزات مالية – يلزم بإجراء تحقيق من طرف أفراد من الامن الخارجي الليبي اتجاه الاهمال الاداري – وتعرض الادارة للمحاسبة وتشكيل ادارة جديرة بتسيير الاعمال بالتعاون مع الخارجية الليبية .
    ويمكن ارسال البيانات بالفاكس .او البريد الالكتروني .
    لمكتب الادارة الخارجية الليبية بطرابلس للتوضيح .
    وسيتم فحص البيانات المستلمة بالبريد – والعمل عليها وفق القانون الليبي . ويتم فحص البيانات وسبب الطلب – لحماية الحق المدني للمواطن الليبي قي الخارج . بشكل يَصُمْن سلامته في حالة عدم وجود اي سوابق جناءية ضده تضر بالمصلحة العامة للدولة .

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