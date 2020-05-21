العالقون في تركيا يهددون بالتواصل مع جهات حقوقية عالمية ما لم تتخذ حكومة الوفاق قرارا بعودتهم

انتقد الليبيون العالقون في اسطنبول مسؤولي حكومة الوفاق ووجهوا رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة محمد الطاهر سيالة ووكيل الوزارة محمود التليسي والقنصل العام بتركيا فتحي الشريف بشأن

إقامتهم في إسطنبول.

وقال العالقون في تسجيل مصور إنهم بانتظار تنفيذ قرار تسكينهم في الفنادق كما أعلنت القنصلية الليبية فور ترحيل أول دفعة والذي كان يوم 5 مايو 2020م، ليتم إجراء التحاليل لهم وججرهم في الفنادق كما تم الاتفاق .

وأضافوا أنهم حاولوا التواصل مع مع المسؤولين في القنصلية دون جدوى، فيما قمات الشرطة التركية بمنع أي مواطن ليبي من الاقتراب من القنصلية، الأمر الذي يعد تعديًا على حقوق المواطنين الشرعية والقانونية .

وأكد العالقون أن الشريف اعترف بأنه لا يوجد رد من خارجية الوفاق بشأن وضعهم الراهن بينما ادعى التيليسي عدم وجود عالقين في إسطنبول داعين إلى النظر في أوضاعهم واتخاذ إجراء سريع بخصوص تمكينهم من العودة إلى وطنهم.

وشدد العالقون على أنهم يتقدمون بعريضة شكوى لكل من له يد في تأخير الإجراءات بخصوص عودتهم وإصدار قرار بحل مشكلتهم التي ستكون لها تشعبات ونتائج غير مرغوبة على حد قولهم، مؤكدين أنهم وفي تقاعس المسؤولين عن أداء واجبهم نحوهم واتخاذ قرار بعودتهم في أسرع وقت، سيضطرون للتواصل مع جهات حقوقية عالمية .

ويعاني الليبيون العالقون في الخارج، ظروفا صعبة بعدة دول، لاسيما في تركيا وتونس وإيطاليا، وأطلقوا نداءات واستغاثات متكررة إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة، لسرعة العمل إلى عودتهم، في ظل تفشي وباء كرورنا في هذه الدول ما يهدد حياتهم ويعرض

أطفالهم وشيوخهم لخطر الوفاة.

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