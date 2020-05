#عاجل :

مصدر لــ 218 : سماع انفجار قوي في الزنتان يرجح أنه غارة لسلاح الجو على القلعة ذكر مصدر لـــ 218 أن أصوات ضربة قوية وانفجارات سمعت في الزنتان فيما رجح أنه غارة جوية لسلاح الجو التابع للجيش الوطني استهدفت القلعة.

