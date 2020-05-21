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تعديل الدستور الجزائري يثير المخاوف من التمهيد للتدخل في النزاع الليبي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن الرئيس الجزائرى في 7 مايو انتهاء اللجنة الخاصة بإعداد مسودة
التعديلات للدستور الجزائرى وتوزيعها على الأحزاب والشخصيات السياسية والأكاديمية
ومنظمات المجتمع المدنى تمهيدا لعرضها على البرلمان لإقرارها ثم الاستفتاء عليها.

المواد المقترح تعديلها في مسودة الدستور أثارت جدالا واسعا في
الأوساط السياسية والشعبية بالجزائر خاصة المادة رقم 29 التي تنص على تدخل الجيش
الجزائري في دول الجوار ، بعد ما كان القانون الجزائري يمنع ذلك، وسط مخاوف من
انعكاسات ذلك على الأزمة الليبية.

ويرى مراقبون أن تعديل هذه المادة والسماح بإرسال الجيش خارج الحدود
يهدف لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الحكومة الجزائرية وحكومة الوفاق
غير المعتمدة ما قد ينتج عنه تورطا جزائريا على الأرض في الأزمة الليبية.

ويمثل التدخل الجزائري في الشأن الليبي حساسية كبيرة لدى الشعب
الليبي خاصة وأن هناك خلافا قديما بين البلدين في ترسيم الحدود حيث تتمتع مساحات
من الأراضي الحدودية بين البلدين بثروات من المعادن والغاز الطبيعي، وقد طلب
الزعيم الراحل الشهيد معمر القذافي من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
التوجه إلى محكمة العدل الدولية لفض النزاع إلا أنه تم الاتفاق بعد ذلك على الفصل
فيه عبر التفاهم بين البلدين دون الاضطرار للذهاب إلى المحكمة.

وقدمت المؤسسة العسكرية الجزائرية، توضيحات، بخصوص الجدل الواسع”
الذي أحدثته مسودة التعديل الدستوري، برفع الحظر عن مشاركة وحدات من الجيش في
مهمات عسكرية خارج البلاد، وذلك لأول مرة منذ الاستقلال.

وينص الدستور الجزائري الحالي في مادته رقم 29 على أن “الجزائر
تمتنع عن اللّجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى
وحرّيتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدوليّة بالوسائل السلمية”.

أما مقترح تعديل المادة فينص على أنه “يمكن للجزائر في إطار
الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها
وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج”.

 كما أضيف للمادة الـ95
الخاصة بصلاحيات الرئيس: “يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج
بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه”.

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تعليقات

  • نص التعديل ليس فيه خطورة لان الدفاع العربى المشترك يكون بين جيوش وليس مع مليشيات وبالتالى فان من حق الجيش الجزائرى محاربة الدواعش وجبهة النصرة التى نقلها اوردغان على الحدود ولا ينتظر حتى تتغلغل داخل اراضيه فلا خوف من التعديل بالعكس فراينا مصر تضرب الدواعش فى سرت رغم ان مصر رفضت ارسال جنود لليمن لانه نزاع داخلى لاشأن لها به فقط تساهم بقوات بحرية لتامين باب المندب لتاثيره على الملاحة فى قناة السويس

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  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر- رسالة الي شعب الجزائر الشقيق والبرلمانين كلنا امام الله:

    السادة ادارة اخبار ليبيا المحترمين
    برجاء اظهار هذه في مع العنواين الرئيسه حتي يتمكن الجزائرين من قراءاتها
    الشعب الجزائري الشقيق المحترم
    السلام عليكم ورحمة الله
    1 انتم تعرفون ان اردوعان اعلن في البرلمان التركي ان شمال افريقيا والعرب هي ميراث اجداده (ونص المقطع موجود بالتليفزيون السوري المحترم
    2 من اجل تنفيذ خطته بدأ بليبيا الضعيفة آنذاك فلم يكن لديها جيش نظامي كبير وقد كان الجيش في بداية تكوينه يقاوم الارهابين الذين زرعهم اردوغان من الاخوان المفسدين في بنغازي ودرنة ثم الجنوب الليبي فكلهم جماعات هو الذي كونها اردوغان مع اوباما مثل داعش لتفتيت الدول العربية الي دويلات اصغر مثلما اعلنت كونزاليزا رايس وزيرة خارجية امريكا
    وسمي بالربيع العربي الفاسد كما تعرفون
    وتلاحظون ايام ثورتكم الشعبية الاخيرة
    بالجزائر حاول بعض المندسين رفع اعلام غير علم الجزائر لولا تلميحات القاهرة بذلك
    لاخذ الحذر وقد قام رئيس الاركان الراحل
    رحمه الله بتحذير تلك الجماعات من رفع اي علم غير علم الجزائر ولولا ذلك لكانت الجزائر اليوم مقطعة الي دويلات حسب الاعلام التي دسها اردوغان لتنفيذ احتلاله لميراث اجداده العثمانين الذي تعرفون تاريخهم الاسود من قتل وسرقة اموال العرب باسم ارسال الجزية للسلطان العثماني باستنبول
    وهو يحلم بانه يكون ذلك السلطان اليوم
    3 بدأ في ليبيا مع الاخوان المفسدين الذين تم تصنيفهم جماعة ارهابية بالدول العربية ماعدا بعض الدول الكبري التي تستفيد من فسادهم كامريكا وانجلترا وغيرها
    وقد تبني اردوغان جماعة الاخوان بتركيا ليقود من ورائها تنفيذ مخطاطاته العثمانية باحتلال ميراث اجداده الاسود
    وقد جعل الجماعات ميليشيات بليبيا حتي يتمكن من حكمهم وكلهم يكونوا طائعين وصاغرين له فمع الجيش النظامي الدولة قوية ولا يمكن لاردوغان حكمها
    اسرع اردوغان قبل وصول الجيش لطرابلس مع جماعة الاخوان الارهابية الي الصخيرات بالمغرب (قبل ان يصل الجيش الليبي الي طرابلس ويطهرها من الجماعات الارهابية المحتله لها مثلما فعل بباقي البلاد الليبية )
    بالصخيرات قام اردوغان بمؤامرة بدفع الرشاوي للفاسدين ضعاف النفوس من البرلمان الليبي ليختاروا السراج ومعه الاخوان مجلس رئاسي لليبيا
    مدة هذا المجلس سنتان تبدأ
    من 17/12/2015 الي17/12/2017
    فقد انتهي صلاحيته زمنيا ولان البلاد كانت تحارب الارهاب فقد ظل المجلس مكانه منتهي الصلاحية
    وقد اكتشف الشعب ان امواله تنهب وقد كان المجلس يهربها الي تركيا لحسابات اردوغان الشخصية ( الوالي العثماني )
    4 حينما وصل الجيس الي طرابلس
    في ابريل 4/2019 فقد طلب من الميليشيات تسليم سلاحها والانضمام لمن هو ليبي للجيش الليبي غهو جيش وطني مسالم مع ابناء بلده
    هاج الوالي اردوغان لعصابة الاخوان بطرابلس وخاف من انقطاع الجزية لاستنبول فاسرع بعمل( حجة) كذريعة للتدخل بليبيا لحماية ولاية طرابلس العثمانية (كما توهم هو ميراث اجداده)
    فعمل اتفاقية مع المجلس المنتهي صلاحيته زمنيا في 17/12/2017
    باسم الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا وهي شكلا وقانونا مرفوضة
    لانها لا تكون الا مع تونس او مصر بحريا
    علاوة علي ان المجلس منهي وقراراته باطلة وقد اسقطه الشعب الليبي وسماهم الخونة لليبيا وحكم عليهم بالخيانة العظمي وهي القتل لجلبهم الغازي التركي العثماني القديم
    5 قام اردوغان الماكر قبل تدخله بإستبعاد
    اللاعبين المجاورين لليبيا الشقيقة وهم تونس والجزائر ونجح لاسف في عمل اتفاقية تجاريه مع الجزائر مع الرئيس تبون
    فاحرز اهدفه لتجنيب دول شقيقة من تسلل واضح
    فهل من قال ان شمال افريقيا ميراث اجداده نعمل معه اتفاق تجاري ونستقبله وبحفاوة ايضا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    انه العدو المبين الواضح الشيطان المبين
    يقول شمال افريقيا ميراث اجدادي؟؟
    اي ان تونس والجزائر ومصر والمغرب كلهم شمال افريقيا وقد سماهم في اعلانه بالبرلمان التركي

    ايها الشعب الجزائري صاحب الشرعية الاولي بالبلاد المحترم
    ايها الرئيس الجزائري تبون المحترم
    يريد اردوغان امعانا في استبعادكم عن ليبيا التي يحاول احتلالها ان يورطكم في اتفاقية ترسيم حدود برية مع مجلس منتهي الصلاحية وقد ازاله واسقطه الشعب الليبي صاحب الشرعية بالبلاد واتهمه بالخيانه العظمي لجلبه العثمانين الاتراك
    اول فهل تريدوا عمل ترسيم للحدود مع مجلس ساقط الشرعية شعبيا وقبائليا و عربيا (لكنه امام دول الاستعمار المؤامرة علي العرب غير ساقط لينفذوا من خلاله احتلال ليبيا وهذه مصيبة كبري )
    فخذوا حذركم من هذا الشيطان الذي يريد ان يوقعوكم مع اشقائكم الليبين في عداوة انتم اكبر من ذلك
    ثانيا زيادة في توريطكم لمحاربة شعب ليبيا وجيشها العربي الليبي يريد منكم التدخل بجيشكم بجانب ملشيات عصابة اردوغان التي زرعها بالصخيرات والتي انتهت صلاحيتها في 17/12/2017 واسقطها الشعب الليبي صاحب الشرعية

    وتكونوا اعداء للشعب الليبي الشقيق؟؟؟

    وبذلك يكون اردوغان حقق حلمه ميراث اجداده بدون تعب واحرز 3 أهداف
    1 حارب الليبين بعرب دواعش هو زعيمهم
    والاتراك بالخلف لمحاولة احتلاله ليبيا

    2 استبعد الجناح الايسر الجزائر وجعلها عدوا للشعب الليبي وورطها في الحرب

    بجانب تركيا بجانب تركيا فالوفاق هي عصابة تركيا بجانب العثمانين

    وبذلك يكون قد احتل الجزائر فعلا

    3 استبعد تونس التي تورطت بانزال طائرات اسلحة تخص اللص اردوغان
    ليورطها مع شعب وجيش ليبيا
    والشعب التونسي قائم ومعتصم بالبرلمان
    حتي يسقط الخائن الغنوشي الاخواني الذي يبارك لاردوغان لمحاولة احتلال لليبيا

    اخيرا شعب الجزائر
    العربي العربي الشقيق للتذكرة

    هل تقفون مع شعب وجيش ليبيا لتحرير التراب الليبي من محاولة احتلال الشيطان اردوغان لليبيا وبلادكم الجزائر ؟؟
    وتكونوا بالصف مع مصر التي اعلنت وقوفها ضد اطماع هذا اللص الغازي لبلاد اشقائنا الليبين العرب وانها عمق قومي مصرى وللعرب الشرفاء

    بدون قطر الخائنة العميلة لتركيا
    ونقضي علي احلام بل اوهام هذا الشيطان المسمي اردوغان لعنه الله

    اليست ليبيا الشقيقة عمق قومي للجزائر واحتلا ليبيا هو احتلال للجزائر والعرب؟؟؟

    رجاء لا تجعلوا اردوغان يغريكم بترسيم حدود مع ليبيا في غياب الشعب الليبي
    صاحب الشرعية والذي اسقط عصابة السراق بليبيا
    شعب الجزائر
    ان لم تقفوا بجانب الشعب الليبي وجيشه
    فاجلسوا مع المتفرجين واعطوا ظهركم لليبيا الشقيقة كما يريد اردوغان لكم الان

    بدلا ان تكونوا اعوانا للاتراك ضد شعب وجيش ليبيا وتصبحوا اعداء لهم وهذا مراد الشيطان اردوغان
    يوقع العرب ويكسب هو اليس اردوغان شيطان مبين بينه الله لنا جميعا؟؟؟

    شعب وجيش ليبيا الذي تكون من فلذة ابناءه ابناء عمر المختار المجاهد البطل الذين يقاتلون الان ليخرجوا هذا الغازي الوقح
    الذي يضرب اقوات الناس بطائراته اانسيرة
    ليقتل الشعب جوعا

    وكذلك يضرب المدن والمدنين العزل بالصواريخ
    ليقتل اطفالا وشيوخا لا ذنب لهم فهل ترضون عن ذلك الباغي؟؟؟

    سوي ان الله رزقهم ببترول ويريد هذا اللص سرقته بدلا من شرائه او استبداله بصناعاته الكثيرة
    ذلك لانه لص دولي الا ترون مايفعله بقبرص ومحاولة سرقة بترولها

    اذكركم شعب الجزائر وكل العرب
    انه يعتدي تحت حجة وذريعة ان بلاد العرب ميراث اجداده
    فهل استوعبتم الدرس اشقائنا يالجزائر وكل العرب عن هذا الشيطان الطامع فس سرقة ارزاق العرب من البترول
    بحجة انها ميرات اجداده ؟؟؟؟؟؟؟؟
    اسأل الله ان تكون الرسالة وصلت اليكم
    ويريح الله والعالم من شر هذا الشيطان المبين اردوغان عدو الله وعدو العرب المبين الواضح لنا جميعا

    برجاء من الادارة المحترمين نشر هذه الرساله في الصدر وارسالها الي مواقع صحفية جزائرية ان امكن
    مع خالص الشكر والتقدير لجريدتكم الموقرة
    ولا اريد ذكر اسمي سوي انني مثل كل الشرفاء الغيورين علي بلاد عروبتهم من المحيط الي الخليج وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضي
    ونصر الله شعب وجيش ليبيا علي الغازى الشيطان اردوغان وعصابته الاخوان المفسدين في الارض
    -والله لا يحب الفساد
    صدق الله العظيم

    والسلام عليكم ورحمة الله

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