تعديل الدستور الجزائري يثير المخاوف من التمهيد للتدخل في النزاع الليبي

أعلن الرئيس الجزائرى في 7 مايو انتهاء اللجنة الخاصة بإعداد مسودة

التعديلات للدستور الجزائرى وتوزيعها على الأحزاب والشخصيات السياسية والأكاديمية

ومنظمات المجتمع المدنى تمهيدا لعرضها على البرلمان لإقرارها ثم الاستفتاء عليها.

المواد المقترح تعديلها في مسودة الدستور أثارت جدالا واسعا في

الأوساط السياسية والشعبية بالجزائر خاصة المادة رقم 29 التي تنص على تدخل الجيش

الجزائري في دول الجوار ، بعد ما كان القانون الجزائري يمنع ذلك، وسط مخاوف من

انعكاسات ذلك على الأزمة الليبية.

ويرى مراقبون أن تعديل هذه المادة والسماح بإرسال الجيش خارج الحدود

يهدف لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الحكومة الجزائرية وحكومة الوفاق

غير المعتمدة ما قد ينتج عنه تورطا جزائريا على الأرض في الأزمة الليبية.

ويمثل التدخل الجزائري في الشأن الليبي حساسية كبيرة لدى الشعب

الليبي خاصة وأن هناك خلافا قديما بين البلدين في ترسيم الحدود حيث تتمتع مساحات

من الأراضي الحدودية بين البلدين بثروات من المعادن والغاز الطبيعي، وقد طلب

الزعيم الراحل الشهيد معمر القذافي من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

التوجه إلى محكمة العدل الدولية لفض النزاع إلا أنه تم الاتفاق بعد ذلك على الفصل

فيه عبر التفاهم بين البلدين دون الاضطرار للذهاب إلى المحكمة.

وقدمت المؤسسة العسكرية الجزائرية، توضيحات، بخصوص الجدل الواسع”

الذي أحدثته مسودة التعديل الدستوري، برفع الحظر عن مشاركة وحدات من الجيش في

مهمات عسكرية خارج البلاد، وذلك لأول مرة منذ الاستقلال.

وينص الدستور الجزائري الحالي في مادته رقم 29 على أن “الجزائر

تمتنع عن اللّجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى

وحرّيتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدوليّة بالوسائل السلمية”.

أما مقترح تعديل المادة فينص على أنه “يمكن للجزائر في إطار

الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها

وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج”.

كما أضيف للمادة الـ95

الخاصة بصلاحيات الرئيس: “يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج

بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه”.

