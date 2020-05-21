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الحكومة المؤقتة تحدد عطلة عيد الفطر بثلاثة أيام

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت الحكومة المؤقتة اليوم الخميس تحديد عطلة عيد الفطر المبارك
بثلاثة أيام.

وأوضحت الحكومة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع
“فيسبوك” أنه واستنادا على أحكام القانون رقم (5 ) لسنة 2012 ميلادي
بشأن تحديد العطلات الرسمية،  تقرر أن تكون
عطلة عيد الفطر لهذا العام ثلاثة أيام اعتبارا من أول يوم في شهر شوال للعام 1441
هـ و يستثنى من ذلك المؤسسات و الجهات التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها
، على أن يراعي حفظ حقوقهم في ذلك .

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قناة ليبيا 24

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