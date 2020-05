أعلنت الحكومة المؤقتة اليوم الخميس تحديد عطلة عيد الفطر المبارك

بثلاثة أيام.

وأوضحت الحكومة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع

“فيسبوك” أنه واستنادا على أحكام القانون رقم (5 ) لسنة 2012 ميلادي

بشأن تحديد العطلات الرسمية، تقرر أن تكون

عطلة عيد الفطر لهذا العام ثلاثة أيام اعتبارا من أول يوم في شهر شوال للعام 1441

هـ و يستثنى من ذلك المؤسسات و الجهات التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها

، على أن يراعي حفظ حقوقهم في ذلك .

The post الحكومة المؤقتة تحدد عطلة عيد الفطر بثلاثة أيام appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24